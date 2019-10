PM apreende mais de 65 pedras de crack no bairro Alvorada

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos e apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas. Os militares chegaram até os suspeitos durante operação no bairro Alvorada na noite de ontem (29).

A dupla estava em atitude suspeita quando a PM fez a abordagem. O autor A.B.O. (29 anos) e o menor de 16 anos se separaram antes do flagrante. Os policiais perceberam quando A.B.O. dispensou algo e continuou andando. A PM constatou que ele estava com duas sacolas com 68 pedras de crack e uma porção fragmentada da mesma droga.

Diante dos fatos, o autor foi preso e o adolescente apreendido. Segundo a PM, o adolescente estava cumprindo liberdade assistida. Com ele a PM apreendeu um celular e certa quantia em dinheiro.

Um terceiro autor que tentou intervir na ação policial, identificado como G.P. (45 anos), foi preso por desobediência.