PM apreende réplica de arma de fogo e prende dois condutores embriagados

Na noite de ontem (1o), a Polícia Militar registrou duas ocorrências com prisão de condutores embriagados. Em um dos casos, registrado no bairro Alvorada, o autor de 38 anos foi submetido ao teste do etilômetro, que constatou a ingestão de álcool e consequentemente, o crime de trânsito. No veículo deste autor foi localizado um simulacro de arma de fogo.

O outro condutor, de 35 anos de idade, foi abordado no bairro Bom Jesus e também submetido ao teste de etilômetro, com resultado positivo. O condutor era inabilitado e estava com o licenciamento do veículo em atraso.

Diante dos fatos, os dois autores foram presos e os veículos apreendidos.