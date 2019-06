PM apreende tabletes de crack e cocaína avaliados em R$ 600 mil

A Polícia Militar de Araxá fez uma grande apreensão de drogas, na ultima sexta-feira (31) e prendeu um jovem suspeito de tráfico em um hotel da cidade. A operação foi desencadeada após informações da Polícia Militar de Uberlândia.

Os militares de Araxá tomaram conhecimento de que o autor estaria na cidade transportando drogas. O criminoso R.H.R.R. (28 anos) foi localizado em um hotel no bairro São Geraldo. Diante da suspeita, tendo em vista que o autor havia passado por algumas cidades na fronteira Brasil/Paraguai, as equipes deslocaram até uma oficina onde procederam a uma busca completa no veículo do autor.

Em um fundo falso, a PM localizou 25 tabletes de cocaína pura e dois tabletes de crack. O autor informou que a droga foi comprada pelo valor de R$ 600 mil reais.

Diante dos fatos ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas, sendo o veículo e os entorpecentes apreendidos. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Polícia Federal em Uberaba.