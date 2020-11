PM encontra desmanche de motos roubadas; mulher de 23 anos é presa durante operação

Na quinta-feira (19), por volta das 12h, durante operação nas proximidades do Buracanã, na Vila João Ribeiro, a Polícia Militar (PM) percebeu movimentação suspeita em um barraco invadido, local alvo de denúncias de tráfico de drogas.

Foram visualizadas partes de motos, sendo desmanchadas no quintal do imóvel. A moradora do local, de 23 anos, franqueou a entrada da PM, onde após pesquisas no sistema informatizado foi constatado que as peças pertenciam a veículos roubados.

Foram apreendidos ainda um aparelho celular e duas carteiras de identidade de terceiros.

Diante os fatos, a autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material arrecadado.