PM localiza celular roubado e réplica de arma de fogo

Na noite de ontem (15), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Santa Rita, local em que registrou um crime de roubo.

A vítima relatou que caminhava pela rua Jairo Fiuza Lemos, quando foi abordada por um autor. O criminoso estava com uma arma tipo pistola e anunciou o assalto. Ele exigiu o celular da vítima e fugiu sentido ao “Córrego da Galinha”.

Segundo a vítima, o autor aparentava ter 20 anos, de estatura média (1,70m), branco, magro, rosto fino, trajava calça jeans, camisa azul e boné.

Algumas horas após o roubo, o rastreador do celular indicou a localização em um terreno baldio no mesmo bairro, sendo localizados o celular roubado e uma réplica de arma de fogo. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o autor do fato.