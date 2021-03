PM localiza materiais furtados no Jardim América

Na tarde de ontem (29), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Jardim América, local em que registrou um furto. A vítima relatou que se ausentou de sua residência por algumas horas e, ao retornar, constatou que haviam arrombado a porta e furtado diversos pertences, sendo:

– Um notebook de cor cinza de marca Lenovo;

– Uma TV LED de cor preta de 32 polegadas, marca Samsung;

– Uma TV de cor preta de 55 polegadas, marca Samsung;

– Uma guitarra de cor preta, marca Tagima;

– Uma mochila preta contendo um pendrive e objetos pessoais.

De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos, logrando êxito em localizar em uma mata próxima a TV LED de marca Samsung de 55 polegadas, dois controles remoto, uma mochila preta, um lençol floral, um tecido TNT de cor azul, além de roupas, bonés e um par de botinas de cor preta, que possivelmente foram utilizados pelos autores na ação delituosa.

Além disso, os autores deixaram uma faca tipo peixeira no interior da residência da vítima, a qual foi apreendida. Diante dos fatos, os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores do furto, sendo um dos suspeitos já identificado.