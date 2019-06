PM localiza veículo furtado em Araxá

Na tarde de ontem (27), durante operação policial no bairro Aeroporto, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado no início da semana em Araxá.

Os policiais localizaram o veículo Fiat/Strada, cor prata, placa EBE-4922, estacionado na rua Amazilis Jose Martins. Ao pesquisar a placa do carro nos sistemas competentes, foi constatado que se tratava de veículo furtado no dia 24 deste mês.

Segundo uma testemunha, o veículo localizado foi estacionado no local no dia anterior, por volta das doze horas. Durante a remoção do veículo, foi verificado o furto da bateria, estepe, macaco e chave de rodas do veículo.

Diante do exposto, o veículo foi removido ao pátio credenciado e o boletim registrado para providências cabíveis.