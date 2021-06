PM prende autor de ameaças com arma de fogo

Na madrugada de hoje (21), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma residência no bairro São Domingos, local em que prendeu um homem por ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

A vítima relatou que, no dia anterior, havia sido ameaçada pelo marido e, inclusive, teria visto o autor segurando o que parecia ser uma espingarda. A Polícia Militar procedeu buscas no interior do imóvel, sendo localizado um pequeno frasco contendo dois cigarros de maconha, que foram parcialmente consumidos pelo autor, bem como uma carabina calibre 44 escondida junto a algumas ferramentas (enxadas, pás e similares) nos fundos do imóvel.

O autor, de 45 anos, recebeu voz de prisão em flagrante delito por ameaça, posse ilegal de arma de fogo e uso/consumo de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.