PM prende autor de furto a estabelecimento comercial no Centro

A Polícia Militar prendeu um suspeito de furto a um estabelecimento comercial, nesta terça-feira (26). Os militares abordaram o autor, de 34 anos, em um imóvel utilizado como local de tráfico e consumo de drogas no bairro Vila São Pedro.

Questionado, o autor confessou a autoria do furto, sendo constatado que suas características físicas, bem como a blusa que ele usava eram idênticas às do autor, conforme imagens do sistema de câmeras do local do furto.

Segundo o autor, ele trocou os objetos subtraídos no estabelecimento por drogas com um indivíduo desconhecido. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.