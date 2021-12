PM prende autor de furto no bairro Ademar Rodrigues Vale

Na madrugada de hoje (10), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Ademar Rodrigues Vale, local em que registrou um furto.

Segundo a denúncia, dois indivíduos tentando furtar um veículo Gol que estava estacionado na via. De mediato a Polícia Militar deslocou ao local, logrando êxito em abordar um dos indivíduos, de 37 anos de idade, indivíduo com extensa ficha criminal por furtos.

O autor relatou que estava furtando a aparelhagem de som do veículo, o qual foi localizado com as fechaduras das portas danificadas e abertas e parte do vidro da porta traseira quebrado.

O aparelho de som já havia sido retirado do veículo, sendo localizado na via e a fiação da aparelhagem de som da tampa traseira estavam cortadas. Diante do fato, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Rastreamentos seguem no intuito de localizar o outro autor.