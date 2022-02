PM prende autor de furto no bairro Pão de Açúcar

Na madrugada de hoje (1o), a Polícia Militar recebeu informações sobre um furto a residência na rua rui Barbosa Silva no bairro Pão de Açúcar. No local, a vítima de 20 anos, relatou que seu aparelho telefônico modelo IPhone 8 Plus havia sido furtado.

Por meio de imagens do circuito interno foi possível identificar o autor. Após rastreamentos o jovem, de 19 anos, foi localizado em um bar, sendo então recuperados os objetos furtados.

O autor recebeu voz de prisão pelo crime de furto e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

De acordo com a PM, o autor já praticou outros crimes na região.

Materiais recuperados:

01 Iphone 8 Plus

01 Carregador portátil

01 fone de ouvido Bluetooth