PM prende autor de tráfico no Bom Jesus

Na noite de ontem (22), durante operação no bairro Bom Jesus, na rua Jason Armando de Paula, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

A guarnição percebeu um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o autor tentou engolir o invólucro de plástico contendo várias pedras de crack, mas foi imobilizado pela equipe policial.

Com ele, a PM também apreendeu certa quantia em dinheiro, produto da venda da referida droga.

Diante do exposto, o autor H.R.S. (30 anos) foi preso em flagrante e entregue na delegacia, juntamente com a droga apreendida e o dinheiro usado no tráfico.