PM prende autores de roubo em leilão

Nesta terça-feira (11), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um leilão no Parque de Exposição, situado no bairro Silvéria, local em que havia ocorrido um roubo.

Uma viatura que estava próximo ao local deparou com um veículo Monza com dois ocupantes. O carro estava transitando em alta velocidade na av. Pedro Honorato da Silva, o qual, ao avistar a viatura, parou rapidamente na via e foi atingido por uma caminhonete estrada, conduzida pelo responsável pelo leilão que estava rastreando os autores.

O condutor do Monza, um indivíduo de 37 anos, saiu correndo para uma mata existente no local e a passageira/autora (26 anos) foi detida e presa. Em seguida, saíram mais dois suspeitos do porta-malas do Monza, sendo detido um autor de 31 anos, que tentou evadir do local, porém foi abordado com um simulacro de revólver cal. 38, certa quantia em dinheiro e uma touca ninja de cor preta.

O segundo autor (negro de estatura mediana), que estava no porta-malas saiu correndo sentido à av. João Moreira Salles, portando em uma das mãos uma pistola de cor preta.

Com o empenho das demais viaturas foram realizados vários rastreamentos na tentativa de localizar os dois autores que evadiram. O autor de 31 anos que fora preso relatou que o autor foragido foi quem fez contato com o condutor/autor do Monza para encontrá-los próximo ao leilão, já com porta-malas aberto para fuga de ambos, e que eles deslocaram até o leilão em duas bicicletas as quais foram encontradas em uma mata próximo ao local do roubo.

Este autor foragido foi identificado e, após várias diligências realizadas, as viaturas lograram êxito e o prenderam no Bairro Santo Antônio, o qual confessou a autoria do delito.