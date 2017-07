PM prende autores que informavam localização de blitz através de grupo de Whatsapp

Nesta quinta (29), por volta das 17h, a Polícia Militar realizava uma blitz na Praça Judith Teixeira Rocha, Bairro Santa Rita, quando recebeu informações de que o autor P.R.A.M de 23 anos, estaria divulgando em um grupo de Whatsapp a localização da operação poliacial com foto e áudio.

O autor foi encontrado pelos policiais. Durante a prisão ele alegou ter criado o grupo no Whatsapp especificamente para informar a localização da blitz.

Uma segunda autora, de 23 anos, que também divulgou no mesmo grupo informações sobre a blitz, foi localizada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

Divulgar blitze é crime

“Art. 265 do Código Penal – Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa”.

Aquele que espalha avisos informando sobre local de realização das blitze, está buscando burlar a real finalidade do Estado que é fiscalizar e proteger bens jurídicos por ele tutelado, a vida e a integridade. Este tipo de atitude é enquadrado como crime de atentado contra serviço de utilidade pública, tipificado no art. 265 do Código Penal.