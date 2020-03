PM prende cinco pessoas em festa por envolvimento com o tráfico

Na madrugada de hoje (15), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima relatando disparo de arma de fogo em uma festa. De imediato, a Polícia Militar deslocou até a rua Jose Rocha Fogueteiro, bairro Jardim das Oliveiras. No local, os militares abordaram algumas pessoas. Neste momento, a equipe da PM percebeu alguns autores tentando fugir pulando o muro no fundo do imóvel.

Os policiais militares perceberam um jovem (23 anos) tentando esconder algo ao solo, sendo constatado se tratar de um revólver caibre 38, uma cápsula deflagrada e um tablete de maconha.

Procedidas as buscas na residência, foram localizados um papelote de cocaína, além de muita bebida alcoólica e uma máquina de pagamento. No local, foram abordados vários usuários de drogas, os quais relataram que a máquina é usada no tráfico de drogas pelo autor de 23 anos.

Este autor teria efetuado um tiro dentro do banheiro da residência, sendo localizado um furo na parede do banheiro e localizado o projétil. Ressalta-se que um dos abordados no local, um adolescente de 16 anos, estava apreendido dias atrás devido ter participado de um roubo à farmácia.

Diante dos fatos, cinco autores foram presos juntamente com o material arrecadado.