PM prende condutor por embriaguez ao volante após acidente

Na manhã de ontem (26), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Calimério Guimarães, Centro, local em que prendeu um condutor por embriaguez ao volante.

Os militares confirmaram que o motorista de um veículo Fiat Strada havia se chocado contra um poste de energia elétrica e evadiu em seguida. De imediato, foram realizados rastreamentos.

O condutor, de 27 anos, foi localizado na av. Vereador João Sena, com visíveis sintomas de embriaguez ou uso de entorpecente. No veículo foi localizado um tablete de aproximadamente 20 gramas de maconha, um copo contendo, aparentemente, bebida alcoólica e uma garrafa de bebida vazia.

O autor relatou que estava com um amigo no município de Tapira fazendo uso de bebida alcoólica. Ele disse que cochilou e acabou batendo contra o poste.

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro com resultado positivo. O veículo foi removido, bem como foram confeccionadas as autuações de infração de trânsito pertinentes. Além disso, foi constatado que a CNH do condutor estava vencida há mais de 30 dias, sendo recolhida.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com todo material apreendido.