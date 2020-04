PM prende envolvidos com o tráfico de drogas e apreende crack

Na noite de ontem (1º), durante operação no bairro Tiradentes, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares flagraram vários usuários de drogas fazendo contato com um indivíduo, já conhecido no meio policial, o qual buscava as drogas em um lote.

O suspeito (20 anos) foi abordado na companhia de dois usuários de drogas. Durante as buscas, foi localizada certa quantia em dinheiro.

No citado lote foram localizadas oito pedras grandes de crack, que se fracionadas, renderiam aproximadamente 250 pedras das habitualmente comercializadas. O autor assumiu a propriedade da droga e foi preso em flagrante delito.

Os dois usuários de 20 e 25 anos também foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.