PM prende homem por tentativa de homicídio contra o irmão

Na noite de ontem (3), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Alvorada, local em que um homem havia sido esfaqueado por seu irmão. A mãe dos envolvidos relatou que estava fazendo uma confraternização em sua residência.

Durante o aniversário da mãe, os filhos iniciaram uma discussão por motivos banais, após uso bebida alcoólica. A mãe ressaltou que os filhos nunca se deram bem e há anos não se falavam.

Durante o desentendimento, com os ânimos exaltados, os irmãos seguiram em direção à rua e, ao chegarem na porta, já em via pública, o autor de 31 anos desferiu golpes com um canivete de caça contra o irmão de 34 anos, atingindo-o no peito.

Segundo a mãe, a contenda só se encerrou quando os vizinhos interviram. A vítima estancou o sangramento com um pano e foi socorrida para o hospital Unimed por uma testemunha.

O autor foi localizado e preso na residência onde se deram os fatos. Ele relatou que durante o desentendimento o irmão lhe agrediu com socos e chutes, causando-lhe escoriações no abdômen. Por este motivo, sentiu-se humilhado, se apossou do canivete de caça e lhe desferiu os golpes, não tendo intenção de matá-lo.

No hospital, foi constatado que a vítima apresentava quatro perfurações no peito, sendo necessária sua submissão a uma cirurgia. O autor foi preso e conduzido juntamente com a arma branca utilizada na ação delituosa. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.