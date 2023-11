PM prende jovem por tentativa de homicídio

Na noite de sábado (18), a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Jordelino José Carneiro, no bairro Santo Antônio. No local a vítima de 53 anos relatou aos militares que estava sofrendo ameaças de morte do enteado. Ele disse que no início as ameaças eram apenas verbais, contudo, durante a noite, quando a vítima saía do banho, o autor o surpreendeu com um golpe de canivete no pescoço.

O autor tentou desferir outros golpes, porém, a mãe de 46 anos o impediu e no mesmo momento ele fugiu do local. A guarnição do Corpo de Bombeiro encaminhou a vítima ao pronto atendimento médico. Diante do exposto as guarnições policiais localizaram e abordaram o autor. Ele confessou o crime e relatou que a motivação foi porque o padrasto ficava mandando ele ir embora de casa.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor de 27 anos. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão.