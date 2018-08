PM prende quadrilha e recupera carga roubada

Nesta quarta-feira (8), a Polícia Militar recebeu uma ligação de um usuário da rodovia MG-146 (Araxá-Patos), informando que havia cerca de 10 pessoas em atitude suspeita realizando transferência de carga.

De imediato, a PM deslocou diversas viaturas para o local e realizou abordagens.

Os militares fizeram cerco bloqueio e tiveram êxito na prisão de seis autores. Outros dois envolvidos conseguiram fugir pela mata. A PM apreendeu três veículos; um Fiat Uno (clonado); um Gol e um Peugeot, além de um caminhão Mercedes Benz (clonado).

A PM também localizou o caminhão da vítima do assalto que estava carregado com vários produtos de defensivos agrícolas. A vítima disse que foi rendida pelos criminosos.

Com a quadrilha, a PM conseguiu localizar quase todo dinheiro, além de aparelho inibidor de rastreamento. O roubo do caminhão usado no crime foi registrado no dia 30 de junho na BR-262. A carga era de baterias automotivas.

Os autores foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis