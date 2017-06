PM prende suspeito de tráfico no bairro Bom Jesus

No último sábado (17), durante patrulhamento pela rua Paulo Faria, bairro Bom Jesus, a Polícia Militar prendeu uma pessoa por envolvimento com o tráfico de drogas.

O autor estava na porta de sua residência quando foi abordado. Com ele, a Polícia Militar localizou cerca de R$ 230.

Os policiais perceberam que havia um furo na lateral de uma cerca que dava acesso ao lote da casa do suspeito. A PM localizou um saquinho com 42 pedras de crack e uma lâmina com resquícios da droga.

No interior do imóvel, os militares apreenderam um aparelho celular. O autor confessou que estava vendendo crack e foi preso em flagrante delito.