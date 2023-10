PM prende suspeitos de estelionato contra idosa de 74 anos

Uma idosa foi vítima de estelionatários na tarde desta quarta-feira (25) em Araxá. Os suspeitos acabaram presos pela Polícia Militar depois da denúncia feita pela vítima na Base de Segurança Comunitária.

A senhora de 74 anos relatou que dois homens bateram à porta de sua residência e ofereceram um massageador elétrico. Ela relatou que efetuou a compra. O pagamento foi feito por uma máquina de cartão e em seguida os indivíduos evadiram do local. Após o fato, ela conferiu o extrato bancário e constatou que foi debitado de sua conta outra quantia em dinheiro, valor diferente do que foi combinado.

A vítima entrou em contato com o número telefônico da empresa, porém não foi atendida. A guarnição policial iniciou o rastreamento o intuito de localizar os suspeitos. Eles foram localizados na rua Campos Altos no bairro São Cristóvão. Com eles a PM apreendeu uma pasta com panfletos de uma empresa, uma máquina de cartão e uma cinta de termoterapia e vibroterapia.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a ambos suspeitos de 37 e 34 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.