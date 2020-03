PM prende suspeitos e apreende tabletes de maconha no Boa Vista

Na tarde de ontem (18), durante realização de operação policial no Bairro Boa Vista, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares suspeitaram de um homem e realizaram sua abordagem. O autor (26 anos) não soube explicar o que estaria fazendo no local. Ele estava perto de uma residência conhecida por ser usada pelo tráfico de drogas.

Diante da suspeita, a Polícia Militar compareceu em um mototáxi, local de trabalho do autor. Após diligências, a PM confirmou o envolvimento do homem com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar retornou ao bairro Boa Vista e abordou mais dois suspeitos. Perto dos autores foram localizados dois tabletes grandes de maconha. Em diálogo com os usuários de 31 e 44 anos, estes relataram que realmente são usuários confirmando que estavam ali para comprar drogas.

Neste instante, um suspeito de 24 anos foi abordado e preso por tráfico de drogas, sendo localizada em sua residência mais uma porção da mesma droga.

Diante do exposto, os autores de 24 e 26 anos foram presos, sendo a droga, dinheiro e celulares apreendidos.