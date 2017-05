Durante o fim de semana, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu em um estabelecimento comercial na rua Carvalho Lopes, centro.

As três vítimas, que trabalham no local, relataram que dois indivíduos encapuzados entraram no comércio. Eles anunciaram o assalto e gritaram para que as vítimas deitassem no chão.

Os bandidos levaram todo dinheiro dos três caixas do estabelecimento e fugiram tomando rumo ignorado.