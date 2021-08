PM procura condutor que fugiu após briga generalizada

Na madrugada de sábado (14), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Novo São Geraldo, local em que registrou uma briga generalizada seguida de crime de trânsito.

Ao chegar ao local, foi constatado que os envolvidos na briga já haviam evadido, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar verificou que havia uma Parati dentro de um lote vago com os vidros quebrados em decorrência de uma pedra.

O condutor do veículo não foi localizado para prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido. Em pesquisa no sistema informatizado constatou-se que o último licenciamento do veículo referia-se ao ano de 2018, sendo o veículo removido e confeccionadas as autuações de infração de trânsito pertinentes.

Um adolescente/vítima, de 15 anos, relatou que estava nas proximidades do passeio quando, de repente, visualizou tal veículo vindo em sua direção e, para se desvencilhar e não ser atropelado, caiu em uma ribanceira que fica no interior do lote sofrendo um pequeno ferimento em seu rosto.

Rastreamentos foram realizados e seguem no intuito de localizar o condutor do veículo que evadiu do local.