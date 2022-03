PM procura homem que esfaqueou a companheira na frente dos filhos

Na madrugada de sábado (12), a PM foi acionada na UPA e registrou uma tentativa de homicídio. A vítima, de 31 anos, relatou havia feito uma ligação telefônica para seu companheiro, solicitando que ele levasse alimentos para que pudesse fazer janta. Após um tempo, quando já estava dormindo no quarto do casal, ele foi acordada pelo companheiro com socos na cabeça e tapas no rosto.

Eça percebeu que o autor, de 44 anos, estava bêbado vindo também a agredir seu filho (12 anos) que interveio em sua defesa.

A vítima relatou ainda, que ao impedir que o autor agredisse o filho, este foi até a cozinha, retornando com uma faca em umas das mãos e na frente dos filhos, o autor veio a desferir facadas contra a mesma, atingindo-a no tórax e braço. Nesse momento, o filho mais velho conseguiu empurrar o autor que evadiu em seguida.

A mulher ficou na UPA para novas avaliações com perfuração no pulmão e no braço direito. A Polícia Militar segue diligências no intuito de localizar e prender o autor.