PM recupera veículo furtado e apreende suspeito

Na noite deste domingo (6), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Urciano Lemos, local em que registrou um furto.

A vítima relatou que por volta das 17 horas, estacionou seu veículo Celta em frente à sua residência e, quando retornou, por volta das 18h30, constatou que o carro havia sido furtado.

Durante rastreamentos, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado no início da rua das Patativas, em um local de pouca iluminação, no bairro Cincinato de Ávila.

Os militares flagraram quando um homem se aproximou do veículo furtado, apresentando visíveis sintomas de embriaguez. Ele tentou disfarçar quando percebeu a presença dos policiais, mas foi abordado.

O autor, identificado como um adolescente de 17 anos, apresentou várias versões sobre o veículo. Ele chegou a dizer que era proprietário do carro, logo em seguida disse que estava com um amigo na hora do furto. Por fim, mudou a versão dizendo que o suposto amigo que havia furtado o veículo tinha lhe oferecido uma carona.

Diante do exposto, o veículo foi removido e o adolescente apreendido.