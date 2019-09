PM recupera veículo furtado por adolescentes

Na noite de sábado (14), por volta das 22h, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na rua Luiz Colombo, bairro Sagrada Família, local em que registrou um furto de veículo.

O solicitante relatou que por volta das 19h, deixou o seu veículo Fiat Uno estacionado na rua. Ao retornar, percebeu que alguém o havia furtado.

Algumas horas depois, com apoio da equipe do Videomonitoramento, a Polícia Militar abordou um adolescente de 17 anos, na condução do veículo produto de furto, estando em sua companhia dois outros adolescentes, ambos de 15 anos de idade.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e o veículo recuperado. Ressalta-se que o adolescente de 17 anos tinha dois mandados de busca e apreensão abertos em seu desfavor.