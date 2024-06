PM registra furto de veículos em Auto Socorro

Na tarde de ontem (17), a PM foi acionada e registrou um furto em um Auto Socorro. No local, a solicitante de 30 anos constatou que diversos veículos foram subtraídos das dependências da empresa.

Segundo relatos, um dos funcionários percebeu que uma motocicleta não estava mais no local de sempre. Ao verificar o restante do pátio, notou que o portão dos fundos estava aberto e o cadeado havia sido arrombado. Foram subtraídos do local uma motocicleta Honda CG azul, uma Honda CG cinza, uma Honda NXR, uma Honda CB 300 vermelha, uma Yamaha azul e uma CG 125 preta.

O estabelecimento não possui sistema de câmeras operacional, porém a proprietária já solicitou imagens do sistema de câmeras do estabelecimento vizinho. A equipe da perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários.

Durante verificações, foi constatado que um cadeado em um dos portões laterais apresentava marcas de tentativa de arrombamento, além de parte da concertina estar danificada. Diante do exposto, foram realizadas diligências e rastreamentos, porém sem êxito. No decorrer da manhã, a moto Honda CG 125 preta foi localizado nas proximidades do local do furto e removido para um pátio credenciado. A PM segue com diligências e rastreamentos.