Poetiza araxanse, Maria Lúcia Alvim, recebe homenagem póstuma no Prêmio Jabuti 2021

A Principal premiação de literatura do país, o Jabuti divulgou nesta quinta (25) em cerimônia online, os vencedores da edição 2021. A araxaense Maria Lúcia Alvim foi homenageada postumamente na categoria poesia.

Após um hiato de 40 anos, Maria Lúcia lançou em 2020 o livro de poesias “Batendo Pasto”, publicado pela editora Relicário. A mineira, nascida em 1932, filha do escultor Fausto Alvim, é irmã de outros dois poetas, Francisco Alvim e Maria Ângela Alvim. Maria Lúcia faleceu em fevereiro deste ano, vítima da COVID-19, aos 88 anos, em Juiz de Fora.

A cerimônia foi apresentada pelo ator Dan Stulbach e teve como principal homenageado o escritor Ignácio de Loyola Brandão, como Personalidade Literária do ano.

“Em 56 anos de carreira, recebi cinco Jabutis, um por década. Então espero ainda conquistar mais um. Quando o livro é lido, a alegria é imensurável. E quando vem um prêmio, a alegria é muito maior. Jamais imaginei que pudesse ser a Personalidade do Ano nesta edição. Estou muito emocionado”, afirmou Loyola Brandão.

A categoria mais prestigiada, romance literário, ficou com o escritor Jeferson Tenório, pelo livro “O avesso da pele”.

Também recebeu dois prêmios – Melhor Infantil e Livro do Ano, o ilustrador mineiro, Nelson Cruz com “Sagatrissuinorana”, publicado em parceria com João Luiz Guimarães.

Confira a lista de vencedores

Eixo: LiteraturaConto“Flor de gume”, Monique Malcher (Editora Jandaíra)



Crônica“Histórias ao redor”, Flávio Carneiro (Cousa)



Histórias em Quadrinhos“META: Depto. de Crimes Metalinguísticos”, André Freitas, Omar Viñole, Marcelo Saravá, Dayvison Manes (Zarabatana Books)



Infantil“Sagatrissuinorana”, João Luiz Guimarães, Nelson Cruz (ÔZé Editora)



Juvenil“Amigas que se encontraram na história”, Amma, Angélica Kalil (Quintal Edições)



Poesia“Batendo pasto”, Maria Lúcia Alvim (Relicário)



Romance de Entretenimento“Corpos secos”, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso, Samir Machado de Machado, Luisa Geisler (Alfaguara)



Romance Literário“O avesso da pele”, Jeferson Tenório (Companhia das Letras)



Eixo: Não FicçãoArtes“Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores”, Tuca Vieira, Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira (AYO)



Biografia, Documentário e Reportagem“A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro”, Bruno Paes Manso (Todavia)



Ciências“Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância!” , Carlos Orsi, Natalia Pasternak (Contexto)



Ciências Humanas“Sobreviventes e Guerreiras”, Mary Del Priore, Planeta do Brasil



Ciências Sociais“A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo”, Muryatan S. Barbosa (Todavia)



Economia Criativa“Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP”, Guilherme Petro, Jamile Santana, Milu Araujo, Amanda Rahra (Énois Inteligência Jovem)



Eixo: Produção EditorialCapa“Sul da fronteira, oeste do sol”, Ana Paula Hentges, Gabriela Heberle, Bruno Miguell Mendes Mesquita, Sabrina Gevaerd (Alfaguara)



Ilustração“Carona”, Guilherme Karsten (Companhia das Letrinhas)



Projeto Gráfico“O Médico e o Monstro”, Giovanna Cianelli (Antofágica)



Tradução“Divã ocidento-oriental”, Daniel Martineschen (Estação Liberdade)



Eixo: InovaçãoFomento à Leitura“Slam Interescolar SP”, Emerson Alcalde (Emerson Alcalde)



Livro Brasileiro Publicado no Exterior“Tupinilândia”, Samir Machado de Machado (Editions Métailié, Todavia)