Polícia Militar immplementa Base de Segurança Comunitária

Foi implantada na última sexta (14), a Base de Segurança Comunitária de Araxá, sede do 37° BPM.

A Base Comunitária é um serviço preventivo prestado por uma equipe de policiais militares para aplicação do “policiamento orientado para o problema” com o apoio da comunidade. Com a missão de executar o policiamento ostensivo personalizado, conforme a necessidade da comunidade, identificando, analisando e respondendo aos problemas de segurança pública, ajudando a melhorar a qualidade de vida da comunidade.

A Base Comunitária ficará localizada em pontos de fácil visualização, aumentando a sensação de segurança e trabalhando de forma preventiva.