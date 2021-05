Polícia Militar realiza operação “Fecha Região”

A 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (5ª RPM) foi criada e instalada em 22 de maio de 1986 e completou, neste sábado (22), 35 anos. A área de responsabilidade da 5ª RPM abrange a Região Sul do Triângulo Mineiro, levando segurança a uma população estimada em 872 mil habitantes nos 30 municípios e quatro distritos.

Neste contexto, foi realizada no último sábado (22) uma “Operação Fecha Região” em todos os 30 municípios pertencentes a 5ª RPM, dentre eles, os 12 municípios da área de abrangência do 37º Batalhão de Polícia Militar (Araxá, Tapira, Sacramento, Perdizes, Nova Ponte, Ibiá, Conquista, Pratinha, Pedrinópolis, Campos Altos, Santa Juliana e Santa Rosa da Serra).

A Operação teve duração de 24 horas e contou com o efetivo operacional e administrativo da Unidade, além do apoio do helicóptero Pégasus de Uberlândia. Visando combater sistematicamente a prática de infrações penais e garantir a ordem e segurança, ao longo do dia foram implementadas as seguintes operações policiais em toda área do 37º BPM: blitz de trânsito, cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumprimento de mandados de prisão, batidas policiais, operação em zona rural, entre outras, de acordo com a particularidade de cada município.

Ainda, como parte da Operação, os militares da Seção de Assistência à Saúde – SAS do 37º BPM executaram uma ação junto à Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA) em Araxá. Na oportunidade, tiveram um encontro com a diretora técnica da UPA, sendo revisados os protocolos de atendimento aos pacientes com diagnóstico e/ou suspeita da Covid-19, bem como aos atendimentos gerais de urgência e emergência. Tal ação foi importante para estreitar laços de cooperação mútua. Como forma de valorização da família policial militar, foi realizada ainda pela equipe da SAS uma visita à recém viúva de um dos militares veteranos do 37º BPM, num gesto de acolhida e apoio.

Além dos resultados preventivos, o 37º Batalhão teve êxito na prisão de autores de roubo ocorrido em Araxá durante a Operação, bem como na apreensão de arma de fogo, dinheiro e drogas, dando uma rápida resposta à sociedade e aumentando a sensação de segurança.

Em toda área de atuação do 37º BPM, foram obtidos os seguintes resultados operacionais:

RESULTADOS OPERACIONAIS TOTAL NÚMERO DE OPERAÇÕES REALIZADAS 67 VEÍCULOS APREENDIDOS/REMOVIDOS 05 PESSOAS ABORDADAS 654 VEÍCULOS ABORDADOS 429 AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 46 MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO 04 PRISÕES REALIZADAS 13 APREENSÕES DE MENORES REALIZADAS 02 ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO 01 MUNIÇÕES – OUTROS CALIBRES 01 COCAÍNA – DOLAS 11 MACONHA – BUCHAS 62 BALANÇA DE PRECISÃO 01 DINHEIRO CERTA QUANTIA

Esses resultados também são frutos da participação e apoio dos cidadãos, que, por meio de denúncias anônimas no telefone 181, têm ajudado a Polícia Militar a identificar locais e pessoas suspeitas, aumentando os índices de sucesso dos trabalhos preventivos e repressivos.