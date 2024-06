Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) atende em novo endereço

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) está em novo endereço. Os atendimentos agora estão sendo realizados na Rua Santos Dumont, n° 35, Centro – 2° andar.

O Polo da UAB é uma unidade física onde os estudantes têm acesso a recursos e serviços de apoio acadêmico, tecnológico e pedagógico. A instituição também é parceira de Universidades Federais e oferece cursos gratuitos de graduação, pós-graduação e técnico.

O polo é responsável por oferecer todo o suporte necessário para que o estudante possa acompanhar o seu curso a distância com qualidade.

O atendimento à comunidade é realizado durante a semana, das 8h às 18h, e aos sábados.

O local oferece computadores com rede Wi-Fi para realização de estudos e aos sábados acontecem aplicação de provas e encontros presenciais com aulas e oficinas dos cursos em andamento.



Serviço



Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h;

Endereço: Rua Santos Dumont, n° 35, Centro – 2° andar

Contato: 3691-7043

Facebook: Polo UAB Araxá

Instagram: Uab Araxá