Polo UAB Araxá oferta curso de especialização gratuita em Educação a Distância

O Polo Universidade Aberta (UAB) de Araxá iniciou, nesta segunda-feira (19), as inscrições para o Curso de Especialização em Educação a Distância ofertado pela Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro.

O curso gratuito é destinado para professores de educação básica da rede pública ou privada e para funcionários em função administrativa na rede de educação básica e ensino superior. O início das aulas está previsto para 11 de novembro de 2022.

São 18 meses de duração e 34 vagas ofertadas para Araxá. Todas as vagas serão preenchidas, de acordo com a ordem de inscrição do(a) candidato(a) no sistema do processo seletivo, em conformidade com as informações registradas no momento da finalização da inscrição, considerando data, hora, minuto e segundo.

As inscrições são realizadas exclusivamente via internet por meio do endereço eletrônico ( www.ead.unimontes.br ).

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelos e-mails: [email protected] ou pelo telefone (34) 3691-7043 (WhatsApp).