Posicionamento Mosaic Fertilizantes – COVID-19

Segue posicionamento da Mosaic Fertilizantes:

A Mosaic Fertilizantes não tem medido esforços para preservar a saúde e segurança de seus funcionários enquanto continua firme em sua missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Ciente de que a produção alimentícia – essencial para a vida humana – não pode parar, o decreto expedido pelo governo federal ressalta a necessidade de continuidade das indústrias que fazem parte da cadeia da produção de alimentos da lista das empresas que devem paralisar suas atividades neste momento.

Além de produzir fertilizante – que possibilita um aumento da produção e qualidade de grãos, hortaliças e frutos –, a empresa atua na cadeia de nutrição animal – essencial para que haja o consumo de carne posteriormente, e é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável. Fazendo a sua parte para que não faltem produtos de necessidade básica para a população, as operações da Mosaic Fertilizantes continuarão operando.

A empresa está em contato constante com o poder público local, que está ciente de todas as suas ações em prol da saúde e segurança dos funcionários durante a condução das atividades.

Reforçando seu compromisso com a segurança e a saúde de seus funcionários e da comunidade, a Mosaic Fertilizantes segue plenamente as orientações das autoridades sanitárias, bem como está em conformidade com as normas legais na prevenção ao contágio pelo COVID-19.