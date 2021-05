Posicionamento Mosaic Fertilizantes

Em relação à reportagem Prefeitura cobra medidas mais rígidas de prevenção à Covid na Mosaic Fertilizantes em Araxá

A Mosaic Fertilizantes informa que não tem medido esforços para preservar a saúde e segurança de seus funcionários, seguindo plenamente as orientações das autoridades sanitárias, bem como está em conformidade com as normas legais na prevenção ao contágio de Covid-19. A empresa adota rígida política de controle e prevenção de Covid-19 em todas as suas unidades no Brasil. São adotadas práticas de controle adicionais – além da obrigatoriedade de utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel -, como medição de temperatura nas portarias, adequação da infraestrutura das unidades para garantir o distanciamento seguro, novos procedimentos, treinamentos, fluxos de quarentena e testagem e a criação de comitês de pandemia, com equipe de profissionais de saúde para apoiar e esclarecer os funcionários A empresa implementou o Home Office para os escritórios e algumas funções administrativas nas fábricas (para esse último, em alguns dias) e tem acompanhado este modelo de trabalho, para fazer os ajustes necessários e garantir a melhor experiência para os funcionários, possibilitando realizar suas entregas com excelência.

A empresa reforça que mantém conversas constantes com o poder público local, que está ciente de todas as ações em prol da saúde e segurança dos funcionários e comunidades durante a condução das atividades. Na qualidade de produtora de insumos essenciais à população, a Mosaic Fertilizantes continua fazendo a sua parte para que não ocorra o desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.