Dançaraxá encerra edição histórica, amplia participação e se consolida como referência nacional na dança

Durante cinco dias, o Centro Cultural do Uniaraxá foi palco de uma grande celebração da dança nacional. A 25ª edição do Dançaraxá reuniu bailarinos, coreógrafos, professores e diretores em uma programação marcada pela diversidade, intercâmbio e formação. Ao todo, foram quase 800 coreografias, com a participação de mais de 2 mil bailarinos de 29 cidades e cinco estados brasileiros, representando 90 grupos. Além das apresentações e competições, o festival promoveu oficinas de jazz, danças urbanas e balé clássico, ministradas por profissionais com experiência internacional.

A programação também movimentou a economia local e atraiu um público superior a 12 mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento. Para a coordenadora Tassiana Araújo, o principal legado do Dançaraxá está na capacidade de transformar vidas por meio da dança.

“Muitos bailarinos passaram pelo nosso palco quando ainda eram crianças ou adolescentes, seguiram suas trajetórias e tornaram-se profissionais. Levaram valores que a dança ensina, como disciplina, dedicação, respeito, sensibilidade e capacidade de trabalhar em equipe”, destaca.

Premiação

A edição deste ano distribuiu R$ 16 mil em premiações, além de troféus aos destaques da competição. Entre os principais reconhecimentos, o prêmio de Melhor Grupo, no valor de R$ 8 mil, foi dividido entre a Escola de Dança Malu Vidal, de Uberlândia, e a Cia. Jovem Luiza Oliveira, de Belo Horizonte.

Confira os vencedores:

Melhor Grupo | R$ 8.000,00, prêmio dividido entre dois grupos

Escola de Dança Malu Vidal | Uberlândia (MG)

Cia. Jovem Luiza Oliveira | Belo Horizonte (MG)

Melhor Bailarino | R$ 2.000,00

Ruan Elias da Silveira

Escola Allegro Centro de Dança | Goiânia (GO)

Melhor Bailarina | R$ 2.000,00

Isabela Magela Barbosa

Cia. Jovem Luiza Oliveira | Belo Horizonte (MG)

Coreografia Destaque | R$ 2.000,00

“Divas em Cena 40+”

Talentos Centro de Danças | Uberlândia (MG)

Grupo Destaque | R$ 2.000,00

Pas de Quatre Centro de Dança | Contagem (MG)

Coreógrafos Destaque | Troféu

Karyne Bittencourt | Uberlândia (MG)

Lucas Santana | Araxá (MG)

Destaque Infantil | Melhor Bailarina | Troféu

Melissa Victoria Vieira

Fundação Rio Branco | Araxá

Destaque Infantil | Melhor Bailarino | Troféu

Felipe Tolentino

Grupo de Danças Urbanas Sesc | Araxá

Dançaraxá já prepara novidades para 2027

O crescimento do festival também abre espaço para novas iniciativas na próxima edição. A organizadora Elaine Afonso adianta que o Dançaraxá pretende ampliar sua presença pela cidade e manter o formato de cinco dias. “O evento cresce a cada ano e queremos envolver mais a cidade. Pensamos em expandir para outros locais dentro de Araxá e já temos a data definida, que será de 3 a 7 de setembro, mantendo a inovação deste ano, com cinco dias de atividades”, revela.

Para Tassiana Araújo, o festival inicia agora um novo ciclo, com o objetivo de ampliar ainda mais seu alcance e sua conexão com a comunidade. “Queremos torná-lo cada vez mais acessível, proporcionando uma experiência que vá muito além da competição. Ampliar o alcance nacional, atraindo grupos de diferentes regiões do Brasil, e fortalecer Araxá como um destino cultural ligado à dança”, afirma.

Com 25 anos de história, o Dançaraxá reforça sua importância para a formação artística, o intercâmbio cultural e a movimentação econômica de Araxá, ao mesmo tempo em que projeta o município no cenário nacional da dança.

O Dançaraxá foi realizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio master da Bem Brasil e patrocínio da CBMM. O evento contou com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e da Vidança. A promoção é da Dançaraxá Eventos & Produções, com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura.