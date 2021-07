Prefeito acompanha a vacinação contra a Covid-19

O prefeito Robson Magela acompanhou a vacinação contra a covid-19 para o público a partir de 50 anos, realizada no Sesc, no último sábado (10). O chefe do Executivo verificou de perto o andamento dos trabalhos de imunização, além de conversar com a população e com os profissionais de saúde. A Prefeitura de Araxá intensificou o processo de vacinação por faixa etária para agilizar a imunização da população.

Robson destacou a importância do trabalho conjunto entre Estado e municípios para acelerar a imunização da população. “Fiz questão de vir acompanhar a vacinação, que está muito bem organizada e estruturada. Ainda precisamos reduzir o número de pessoas na fila, mas já estamos avançando no cronograma de imunização. Quanto mais rápido vacinarmos as pessoas, mais vidas serão salvas, por isso estamos intensificando a campanha também aos sábados, de acordo com disponibilidade de doses enviadas pelo Estado”, explica.

As pessoas que receberam a primeira dose do imunizante se sentem aliviadas e com esperança. “Essa vacina é muito importante para a população. Recebi a primeira dose hoje, correu tudo bem e agora aguardo minha filha se vacinar também, para ficar mais tranquilo. Só tenho a agradecer a todos que estão organizando está tudo muito bom”, destacou o prestador de serviço Marco Antônio Alves.