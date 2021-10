Prefeito de Araxá entrega demandas de infraestrutura viária ao presidente da República

O prefeito Robson Magela recepcionou o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira (18), no Aeroporto Municipal. O avião presidencial pousou em Araxá, de onde o presidente e a comitiva seguiram de helicóptero para o município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, para o lançamento da Jornada das Águas. Também marcaram presença o vice-prefeito Mauro Chaves, o deputado estadual Bosco e o vereador Luiz Carlos Bittencourt, representando a Câmara Municipal de Araxá.

Na oportunidade, o prefeito Robson entregou ao presidente da República um ofício com duas demandas para Araxá. A primeira solicita gestão junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para liberação de recursos para suprir o desequilíbrio econômico financeiro oriundo dos contratos de prestação de serviço para a duplicação da avenida Hitalo Ros e recapeamento de diversas vias dos bairros da cidade.

A demanda pede acréscimo de cerca R$ 7,8 milhões no contrato, tendo em vista a alta do valor da matéria-prima para a composição do asfalto. Esta demanda já foi apresentada ao ministério em junho passado.

A segunda demanda, relativa ao Ministério da Infraestrutura, solicita a inclusão de anel viário no Programa de Concessão da BR-262 no município de Araxá, com o objetivo de interligar a BR-262 com a BR-146, facilitando o escoamento do fluxo para as mineradoras, fábricas e aeroporto.

Atualmente, a BR-146 passa por dentro do município, gerando transtornos. O anel viário seria dividido em duas partes, Anel Viário Oeste sentido Uberaba e Anel Viário Leste sentido Belo Horizonte. A prefeitura também protocolou solicitação junto à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura em junho de 2021.