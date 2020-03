Prefeito declara situação de emergência e anuncia medidas de combate ao Covid-19

O prefeito Aracely de Paula declarou situação de emergência na Saúde Pública de Araxá, por causa da epidemia de doença infecciosa viral respiratória, o Coronavírus (Covid-19). Em decreto instituiu o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 que publica as primeiras medidas de prevenção.

Uma reunião promovida na terça-feira (17), no auditório da prefeitura, definiu a criação do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19.

O comitê é formado pelos secretários Diane Dutra (Saúde, coordenadora do comitê), Edna Campos (Educação), Moisés Cunha (Ação e Promoção Social) e Jonathan Ferreira (Procuradoria-Geral do Município); juiz de Direito, Renato Zouain Zupo; médica infectologista Jaqueline Ribeiro da Silva; vereador Hudson Fiuza; comandante do 37° Batatalhão de Polícia Militar, Fernando Marcos dos Reis; delegado regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler; presidente do Sindicato do Comércio, Rodrigo Natal Rocha; e assessora de Gabinete, Maria Regina Silva.

A primeira resolução expedida pelo comitê definiu medidas de controle e segurança acerca de eventos, contatos de crianças, adolescentes e idosos, rodízio de funcionários em empresas, suspensão de aulas e de atividades que concentrem grande número de pessoas, dispensa presencial de servidores públicos que possam compor grupo de risco e acionamento de forças de segurança em casos de situações que possam comprometer a correta prestação de tais ações.

A estrutura administrativa do Poder Executivo, forças de segurança, associações comerciais, Defensoria Pública, OAB, IPDSA e sindicatos deverão ser convidados à participação e fiel cumprimento e fiscalização das deliberações tomadas pelo Comitê de Enfretamento.

Confira o decreto