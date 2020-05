Prefeito participa de videoconferência com Governador sobre enfrentamento ao coronavírus

O Prefeito Aracely participou de reunião com o Governador Romeu Zema através de videoconferência com a presença de prefeitos do Triângulo Norte, Triângulo Sul, Jequitinhonha e Noroeste. O encontro realizado nesta segunda-feira, 18, teve como objetivo discutir ações de prevenção e combate ao coronavírus no Estado e medidas necessárias para a retomada gradual e responsável da econômica em Minas.

Juntamente com o prefeito Aracely, participaram da reunião representando a região os prefeitos Paulo Piau de Uberaba, Odelmo Leão de Uberlândia e José Eustáquio Rodrigues de Patos de Minas. O governador Zema foi acompanhado pelo secretário estadual de Governo, Igor Eto.

Romeu Zema apresentou as principais ações adotadas por sua gestão para enfrentamento da crise da Covid-19. Segundo ele, a suspensão das aulas e o início antecipado do isolamento permitiram que Minas se colocasse agora como o segundo estado do país com a menor incidência de óbitos por 100 mil habitantes. Ele frisou a importância do programa Minas Consciente, que prevê a retomada gradual e segura das atividades econômicas.

O governador também agradeceu e parabenizou o empenho dos prefeitos na condução das ações em seus municípios. “As ações de isolamento permitiram que tivéssemos o resultado necessário. Quanto mais conseguirmos retardar a propagação do vírus, melhor. Estas medidas significaram tempo e nós conseguimos nos estruturar caso o pior cenário venha a se realizar”, afirmou.

O Prefeito Aracely em sua intervenção parabenizou a iniciativa do governador Zema em promover este encontro com os prefeitos para alinhar as ações de combate a proliferação da Covid – 19. “A união entre os municípios e o estado é muito importante para o êxito nesta verdadeira guerra contra o coronavírus. Em Araxá estamos bastante empenhados em conter o avanço da pandemia. Trabalhando ao lado do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, de todos os profissionais de saúde do município e contando com o apoio da população em geral vamos vencer este desafio. Não há mal que perdure para sempre, isto vai passar”, concluiu Aracley.