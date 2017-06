Prefeito reforça pedido de implantação do Curso de Psicologia em Araxá

O pedido foi protocolado em 2016, mas o Ministério da Educação não havia manifestado sobre o pleito.

O prefeito Aracely de Paula viabilizou mais uma importante conquista para o ensino superior de Araxá. Durante audiências em Brasília na última semana, o prefeito esteve reunido com a direção do Ministério da Educação (MEC). No encontro com a diretora de Regulação da Educação Superior, professora Patrícia Vilas Boas, a administração municipal reforçou a solicitação para implantação do curso de Psicologia no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). O requerimento, protocolado em 2016, estava sem manifestação por parte do MEC.

Patrícia Vilas Boas tranquilizou o prefeito e garantiu que o processo foi protocolado no Conselho Nacional de Saúde, em 30 de maio deste ano e que em até dois meses o processo retorna para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES – e então o curso de Psicologia Presencial para o Uniaraxá será definitivamente autorizado.

Ficou acertado que em 2018, no primeiro semestre, a Universidade poderá efetivar o primeiro vestibular e dar início a mais um curso de nível superior na área da saúde. “Este é um ganho expressivo para Araxá, muitos estudantes deixarão de viajar diariamente para outros locais em busca de formação superior. Será uma tranquilidade para os pais em vários sentidos, mas principalmente na questão de segurança e economia. Fomos muito bem recebidos pela diretora Patrícia e saímos da reunião convictos da garantia desta conquista para nossa cidade e, principalmente, para a comunidade escolar do Uniaraxá. Nossa ida à Brasília foi realmente muito promissora”, afirma o prefeito.

Curso

Em abril deste ano, o Uniaraxá recebeu uma Comissão de Autorização de Curso para habilitar a oferta do Curso de Graduação em Psicologia. As avaliadoras, professoras doutoras na área, conheceram de perto o projeto pedagógico do Curso e a estrutura da Instituição e, ao final do relatório, aprovaram a abertura do Curso de Psicologia, já com Nota 4 (de um total de 5). A grade do Curso de Psicologia conta com 10 períodos, divididos em cinco anos. Serão ofertadas 120 vagas, sendo 60 para o diurno e 60 para o noturno. O curso é uma das maiores demandas por parte da comunidade de Araxá e região.