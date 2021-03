Prefeito reúne com comerciantes e explica Onda Roxa imposta pelo Estado

O prefeito de Araxá Robson Magela recebeu um grupo de comerciantes para tratar sobre a Onda Roxa imposta pelo Governo do Estado. O encontro foi solicitado por manifestantes que questionam a inclusão do município dentro da mais rigorosa restrição do Programa Estadual Minas Consciente. A reunião aconteceu nesta segunda-feira (8), no auditório da Prefeitura de Araxá.

A medida anunciada pelo governador Romeu Zema tem a duração inicial de 15 dias. As cidades que estão dentro da classificação são obrigadas a seguir a determinação estadual. Desde o último domingo (7), quando o Triângulo Sul foi inserido na Onda Roxa, abrangendo Araxá e mais 26 municípios, só está permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos.

O deslocamento para qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio da Polícia Militar e órgãos de fiscalização do município.