Prefeito se reúne com governador e lideranças da região

O prefeito Robson Magela se reuniu com o governador Romeu Zema, deputado estadual Bosco, prefeitos, vereadores e demais lideranças regionais, em reunião realizada no Virgilius Palace Hotel, nesta quarta-feira (5). Na ocasião, foram abordadas demandas sobre a recuperação de estradas estaduais da região.

Durante o encontro, o governador Romeu Zema anunciou a reconstrução da pavimentação asfáltica das rodovias MG- 428, que liga Araxá à divisa do Estado de São Paulo via Sacramento, e MG-190, que liga Sacramento à BR-262, e LMG-827, de acesso ao município de Pratinha. “Sabemos da situação crítica que as rodovias estão e por isso vamos realizar com urgência, ainda no ano de 2023, a reconstrução da pavimentação asfáltica das rodovias com o objetivo de ampliar o serviço em todo o estado”, afirma.

Zema completou que o contato com os prefeitos mineiros faz com que as demandas sejam atendidas. “Esse contato com as lideranças locais muitas vezes é a oportunidade de tomar conhecimento de problemas e soluções. Ter essa proximidade com essas pessoas, ajuda, inclusive, a resolver problemas que possam surgir em algum momento, por isso fico muito feliz em ter esses encontros”, disse.

O prefeito Robson Magela avalia a reunião como extremamente positiva para reforçar as demandas de Araxá e municípios vizinhos. “A parceria dos municípios com o Estado é fundamental para que as demandas sejam atendidas. A reconstrução da pavimentação asfáltica das rodovias citadas é uma demanda urgente e fico muito satisfeito em ver que será atendida”, destaca o prefeito Robson Magela.