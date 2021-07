Prefeito visita mutirão de castração de cães e gatos em Araxá

Ferramenta importante no controle reprodutivo de animais, Araxá realiza o primeiro mutirão de castração de cães e gatos. O Castramóvel está instalado no Parque de Exposições Agenor Lemos até o dia 14 de agosto. O prefeito Robson Magela visitou a unidade móvel nesta terça-feira (27) e se impressionou com o trabalho desenvolvido pelos profissionais, uma iniciativa que compõe as ações de promoção do bem-estar animal.

O Castramóvel oferece uma estrutura completa com todos os equipamentos necessários para o funcionamento, como ala para atendimento, sala para pré e pós-operatório, espaço para cirurgia e descanso, além de profissionais especializados para o procedimento. A expectativa é que sejam feitas cerca de 1,5 mil castrações de cães e gatos de ambos os sexos e de forma gratuita.

“A ação aqui é realizada com muito zelo, amor e carinho. A prefeitura fica muito feliz em apoiar projetos como esse, nem todos tem condições financeiras para custear uma castração. É preciso cuidar também dos animais de rua, por isso esse trabalho é fundamental e trará muitos benefícios para a população, pois é uma questão de saúde pública”, frisa o prefeito.

A ação acontece em quatro momentos: no primeiro estão sendo priorizados todos os animais de rua da zona urbana e depois animais abandonados que vivem na zona rural. A terceira etapa é voltada aos animais sob a tutela de protetoras independentes e a última para animais de famílias de baixa renda previamente cadastradas na Secretaria de Ação Social.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, durante o recolhimento dos animais de rua é feita uma ficha cadastral de cada um, com as características físicas e nome da rua em que foi encontrado.

Antes e depois do procedimento, eles ficam em observação e recebem medicamentos. Após a recuperação, são devolvidos no mesmo local. “Todos recebem um microchip subcutâneo, uma tatuagem na orelha com as iniciais ‘AX’ e um número para fins de identificação. Além disso, já saem com a roupinha ou colar, tudo de forma gratuita”, explica.

A comerciante Lucélia Lopes levou o seu cachorrinho Félix e mais cinco gatinhos de rua para a castração. Ela destacou que o processo foi simples e ágil. “Foi tudo muito rápido desde o cadastro, triagem, sedação e procedimento cirúrgico. Já queria fazer essa castração há muito tempo, fico muito feliz que tenha dado certo. Essa ação é fundamental, porque aqui em Araxá existem muitos animais nas ruas e isso irá ajudar bastante.”

A iniciativa foi concretizada após emenda parlamentar do deputado federal Fred Costa com veículo doado pelo Ministério Público e coordenação da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla).

O trabalho é acompanhado pela Vigilância em Saúde de Araxá e recebe o apoio da vereadora Fernanda Castelha, protetora da causa animal.

A população também pode contribuir para o recolhimento de animais de rua em Araxá acionando o Canil Municipal, por meio do telefone (34) 9 9249-7767.