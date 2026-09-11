Prefeitura abre licitação para espaço de comércio de produtos artesanais no Parque do Cristo





A Prefeitura de Araxá abriu uma nova licitação para ocupação de espaço no Parque do Cristo. Desta vez, o processo é destinado à concessão onerosa de espaço físico para comércio de produtos artesanais, ampliando os serviços previstos para o local.

A nova licitação se soma aos processos já abertos para a administração de restaurante e cafeteria/lanchonete no Parque do Cristo. Com os três espaços, a proposta é ampliar as opções disponíveis para quem frequenta um dos principais pontos turísticos da cidade.

Para a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, todos estes espaços, de artesanato e alimentação, contribuem para enriquecer a experiência de quem visita o Parque.

“Estamos trabalhando para que o Parque do Cristo tenha cada vez mais estrutura e opções para receber moradores e turistas. Além dos espaços de alimentação que já estão em processo de licitação, o comércio de produtos artesanais ajuda a tornar a experiência no Parque ainda mais completa”, destaca.

O edital para concessão para o comércio de produtos artesanais é o Pregão Eletrônico nº 09.068/2026, Processo nº 137/2026 e pode ser acessado através do link: https://tinyurl.com/msdc9yp8. As propostas devem ser apresentadas até as 13h do dia 29 de setembro, e a abertura está marcada para as 13h05, na mesma data.

Os interessados devem consultar o edital para conferir as condições de participação, documentação exigida e demais regras da concessão.

Outras concessões



A Prefeitura também está com licitações abertas para os espaços destinados a restaurante e cafeteria/lanchonete no Parque do Cristo. Nesses dois processos, as propostas podem ser apresentadas até 21 de setembro, com abertura dos pregões às 13h05, pela plataforma Licitanet.