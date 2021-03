Prefeitura abre processo seletivo para contratação de vigilantes

A Prefeitura de Araxá lançou edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de vigilantes que deverão atuar em prédios públicos da cidade. No total, são 112 vagas. A carga horária é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 1.139,64 mensais, mais adicional de periculosidade de 30% (mediante laudo técnico) e benefícios.

Entre as atribuições do cargo, está a de vigiar e zelar pelos bens móveis, imóveis e logradouros públicos bem como suas instalações – jardins, pátios, cercas, muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos – tomando as providências que fizerem necessárias para evitar furtos, prevenir incêndios e outros danos; e controlar a movimentação de pessoas e veículos.

O candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 anos completos até a data de assinatura do contrato, ter ensino fundamental completo, estar quite com as obrigações eleitorais e com o serviço militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 29 de março e 1º de abril, entre 08 às 12h e das 14h às 17h30, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, no Centro Administrativo. O endereço é avenida Rosália Isaura Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer.

A classificação será a partir de análise curricular, em que será avaliada a escolaridade, titulação acadêmica, formação técnica e experiência na área. O resultado preliminar será divulgado no dia 6 de abril de 2021, no Mural Oficial da Secretaria Municipal de Segurança Pública e no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Araxá.

Os 150 primeiros candidatos com maior pontuação passarão para segunda etapa, de avaliação psicológica. Já o resultado final será divulgado no dia 19 de abril.

O edital completo está disponível no link: http://www.araxa.mg.gov.br/?pag=T0RZPU9EYz1PR009T1RrPU9EWT1PVEE9T1dFPQ==&view=LIST-EDT&id=3082