Prefeitura amplia estradas rurais e reforça manutenção antes do período chuvoso





A Prefeitura de Araxá está ampliando trechos de estradas rurais para melhorar a segurança e facilitar o tráfego de moradores, produtores e demais usuários. O serviço faz parte da manutenção preventiva da malha vicinal e foi intensificado com a proximidade do período chuvoso.

A malha vicinal de Araxá possui aproximadamente 1.430 quilômetros, e cerca de 98% das estradas já receberam manutenção neste ano. Como algumas vias foram atendidas mais de uma vez, o volume de serviços executados chega a aproximadamente 1.500 quilômetros.

Além do patrolamento, as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária realizam alargamento das vias, limpeza das laterais, cascalhamento, aplicação de material de fresagem asfáltica e melhorias para o escoamento da água. Em alguns pontos, o nível da estrada também foi elevado para evitar o acúmulo de água durante as chuvas.

O alargamento vem sendo realizado em diferentes regiões do município, sempre que as condições do trecho permitem. A medida melhora o fluxo e facilita a passagem de veículos em sentidos opostos, trazendo mais segurança para quem utiliza diariamente as estradas rurais.

“Já percorremos praticamente toda a malha rural e agora estamos retornando aos pontos que precisam de reforço, principalmente com cascalhamento e melhorias para a saída da água. É um trabalho preventivo para preparar as estradas para o período chuvoso e garantir melhores condições de circulação”, destaca o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves.

As equipes também seguem com a manutenção e substituição de mata-burros. Em alguns locais, estruturas antigas estão sendo substituídas por modelos com barras transversais, que proporcionam uma passagem mais segura para motociclistas e ciclistas.