Prefeitura de Araxá viabiliza mais de R$ 23 milhões para novo recapeamento em diversos bairros

A Prefeitura de Araxá viabilizou um investimento de aproximadamente R$ 23,2 milhões para uma nova etapa de recapeamento no município. O projeto contempla cerca de 25 quilômetros de vias em diferentes regiões da cidade. As obras serão realizadas nos bairros Vila Silvéria, Santo Antônio, Vila Estância, Mangabeiras, Alvorada, Adhemar Rodrigues Valle Júnior, Vila João Ribeiro, Vila Fertiza, Dr. Pedro Pezzuti, Vila Guimarães, Pão de Açúcar e Urciano Lemos.

A aprovação é resultado de uma articulação realizada pela Prefeitura de Araxá junto ao Governo Federal, em Brasília, para viabilizar novos investimentos em infraestrutura urbana no município.

A reunião foi realizada no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em Brasília, e contou com a participação do prefeito Robson Magela e do secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete de Souza.

Esta é uma nova etapa do convênio que já possibilitou importantes obras em Araxá, como a construção do viaduto José Domingos Filho, a duplicação da Avenida Hítalo Ross e o recapeamento de vias em diferentes bairros.

Segundo o prefeito Robson Magela, o investimento representa um ganho importante para a população. “Esses mais de R$ 23 milhões para recapeamento são uma conquista muito importante para Araxá e quem ganha é a população. A nossa malha asfáltica é antiga e, em muitos pontos, só o tapa-buraco já não resolve. Você faz o serviço e, com o tempo, precisa voltar ao mesmo lugar. Com esse recurso, vamos conseguir recapear essas vias, renovar o asfalto e reduzir esse retrabalho de manutenção. É uma melhoria que vai fazer diferença no dia a dia de quem circula pela cidade”, destaca.