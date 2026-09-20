Com filho no colo, jovem é vítima de tentativa de feminicídio e vigilantes patrimoniais evitam tragédia em Araxá

Uma jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite deste sábado (19), em Araxá. Ela estava com o filho no colo quando foi atacada pelo ex-companheiro, de 20 anos, na Avenida Prefeito Aracely de Paula, em frente ao Shopping Boulevard.



A agressão foi interrompida após a intervenção de vigilantes patrimoniais que estavam nas proximidades. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.



Segundo informações apuradas pela reportagem, o casal havia discutido antes do ataque. Durante a agressão, o jovem teria puxado a vítima pelos cabelos e a derrubado no chão. Em seguida, teria desferido cerca de quatro golpes de faca contra ela.



Vítima sofreu ferimentos no peito e pescoço



A jovem foi socorrida e encaminhada para a UPA de Araxá. Conforme as informações divulgadas sobre o atendimento, ela apresentava quatro ferimentos provocados por arma branca: dois no peito, um no ombro e um no pescoço. Também havia cortes nas duas mãos.



Apesar dos ferimentos, a vítima estava em estado estável e, segundo as informações repassadas, não apresentava risco de morte.



O filho estava com a mãe no momento do ataque.



Vigilantes intervieram durante a agressão



A atuação dos vigilantes patrimoniais contribuiu para interromper a agressão. A Polícia Militar também foi acionada e realizou a prisão do suspeito.



O jovem foi encaminhado ao delegado de plantão, que deverá adotar as providências cabíveis. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades.



Secretária de Segurança parabeniza agentes



Após a ocorrência, a secretária municipal de Segurança, Nayara Pacheco, publicou uma mensagem nas redes sociais destacando a atuação dos vigilantes patrimoniais.



“Segurança é prevenção, presença e ação no momento certo.”, escreveu.



Na publicação, a secretária também parabenizou os profissionais pela atuação durante a ocorrência:



“Parabéns aos Vigilantes Patrimoniais pela rapidez, agilidade e compromisso em agir para proteger vidas.”



Nayara ainda parabenizou a Polícia Militar pela resposta à ocorrência e desejou recuperação à vítima, além de proteção para ela e o filho.



O caso será investigado pelas autoridades competentes.