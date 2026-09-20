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Com filho no colo, jovem é vítima de tentativa de feminicídio e vigilantes patrimoniais evitam tragédia em Araxá

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Com filho no colo, jovem é vítima de tentativa de feminicídio e vigilantes patrimoniais evitam tragédia em Araxá

Uma jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite deste sábado (19), em Araxá. Ela estava com o filho no colo quando foi atacada pelo ex-companheiro, de 20 anos, na Avenida Prefeito Aracely de Paula, em frente ao Shopping Boulevard.

A agressão foi interrompida após a intervenção de vigilantes patrimoniais que estavam nas proximidades. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o casal havia discutido antes do ataque. Durante a agressão, o jovem teria puxado a vítima pelos cabelos e a derrubado no chão. Em seguida, teria desferido cerca de quatro golpes de faca contra ela.

Vítima sofreu ferimentos no peito e pescoço

A jovem foi socorrida e encaminhada para a UPA de Araxá. Conforme as informações divulgadas sobre o atendimento, ela apresentava quatro ferimentos provocados por arma branca: dois no peito, um no ombro e um no pescoço. Também havia cortes nas duas mãos.

Apesar dos ferimentos, a vítima estava em estado estável e, segundo as informações repassadas, não apresentava risco de morte.

O filho estava com a mãe no momento do ataque.

Vigilantes intervieram durante a agressão

A atuação dos vigilantes patrimoniais contribuiu para interromper a agressão. A Polícia Militar também foi acionada e realizou a prisão do suspeito.

O jovem foi encaminhado ao delegado de plantão, que deverá adotar as providências cabíveis. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades.

Secretária de Segurança parabeniza agentes

Após a ocorrência, a secretária municipal de Segurança, Nayara Pacheco, publicou uma mensagem nas redes sociais destacando a atuação dos vigilantes patrimoniais.

“Segurança é prevenção, presença e ação no momento certo.”, escreveu.

Na publicação, a secretária também parabenizou os profissionais pela atuação durante a ocorrência:

“Parabéns aos Vigilantes Patrimoniais pela rapidez, agilidade e compromisso em agir para proteger vidas.”

Nayara ainda parabenizou a Polícia Militar pela resposta à ocorrência e desejou recuperação à vítima, além de proteção para ela e o filho.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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